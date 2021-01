Provas do Enem 2020 contarão com reforço policial de 1800 PMs por dia

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) do Rio Grande do Norte vai disponibilizar um efetivo extra de 1800 policiais militares por dia, para garantir a segurança dos participantes durante o Enem 2020.

As provas serão aplicadas neste domingo (17) e no próximo (24), em 40 municípios da Região Metropolitana e do interior do estado.

A Operação Enem 2021 contará com uma escala extraordinária. Os policiais serão empregados nos 358 locais de prova, não havendo prejuízo para o policiamento normal.

Para o comandante da Operação, Coronel PM Castelo Branco, o emprego dos policiais militares irá garantir a ordem e a segurança de estudantes e funcionários, como também, no apoio ao deslocamento dos malotes com as provas, possibilitando desta forma, a obtenção da qualidade necessária para o êxito na realização das provas.

“O Gabinete de Gestão de Integrada (GGI) do RN estará interligado com Brasília\DF durante todo o evento, onde concentrarão as atividades de gerenciamento e monitoramento em tempo real ", disse.