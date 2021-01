Vacinação contra a Covid-19 começa nesta terça-feira (19) em Mossoró

Mossoró iniciará a vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira (19), tão logo as primeiras doses cheguem à II Unidade Regional de Saúde Pública (II Ursap).

A Secretaria Municipal de Saúde destacou 70 equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) em 47 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), para atender o público-alvo da fase inicial da campanha: profissionais de saúde.

Os servidores serão priorizados em razão da queda da quantidade inicial de doses enviadas aos Estados.

“Os profissionais de saúde serão os primeiros, porque eles estão na linha de frente e precisam estar bem de saúde para a continuidade do trabalho com os nossos pacientes”, explica a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas.

A previsão é que a primeira remessa da CoronaVac chegue a Mossoró, por volta do meio-dia desta terça-feira. Logo após, as vacinas passarão por recontagem. Só depois poderão ser aplicadas.

A Secretaria Municipal de Saúde anunciará horário e local da primeira vacinação, nas próximas horas, como também o total de doses da primeira remessa.

Morgana Dantas informa que, à proporção que novas remessas cheguem a Mossoró, a vacinação será ampliada para outro público prioritário, os idosos.

“Estamos em contato permanente com a Secretaria Estadual de Saúde, com a URSAP, fazendo tudo o que é possível para que a vacinação alcance o público alvo em Mossoró”, assegura a secretária.





LARGADA

No estado, o primeiro lote deve chegar a Natal entre o final da noite de hoje e as primeiras horas desta terça-feira (19), em avião da Força Aérea Brasileira (FAB). Da capital, após passar pela UNICAT as vacinas serão distribuídas para todos os municípios do estado.

As vacinas serão transportadas da capital para Mossoró sob segurança da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A Secretaria Municipal de Saúde solicitou escolta da Guarda Civil Municipal para o translado da vacina da sede da II URSAP, no bairro Nova Betânia, até as unidades de vacinação.

Os profissionais de saúde das redes pública e privada receberão a imunização nos seus locais de trabalho, enquanto que os profissionais de saúde que atuam em clínicas e laboratórios, poderão ser vacinados nas seguintes unidades de referência:

UBS Dr. Chico Costa, no bairro Santo Antônio;

UBS Vereador Lahyre Rosado, no bairro Alto do Sumaré;

UBS Maria Soares da Costa, no Alto de São Manoel;

UBS: Dr. Epitácio da Costa Carvalho nos Pintos;

UBS Dr. Francisco Nazareno no Bom Pastor;

UBS Dr. José Leão no Alto da Conceição;

UBS Dr. Lucas Benjamim, no Abolição 3.

AUTORIDADES ORIENTAM CADASTRAMENTO

Todos os cidadãos potiguares, maiores de 18 anos, já podem fazer, desde 12h00 desta segunda-feira, o seu cadastro pessoal na plataforma desenvolvida para o planejamento, acompanhamento, transparência e gestão do processo de vacinação contra a covid-19, no Rio Grande do Norte: o RN Mais Vacina.

A plataforma é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado e o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LAIS/UFRN).

O acesso é pelo endereço eletrônico https://rnmaisvacina.lais.ufrn.br/ e as pessoas poderão se cadastrar com seus dados pessoais e, se for o caso, inserir informações quanto aos grupos de risco e comorbidades. O RN Mais Vacina, garante não só a transparência, como evita a perda de doses ou seu extravio.