Por questões de logística do Ministério da Saúde, as doses da vacina contra a Covid-19 esperadas para o final da manhã desta segunda-feira (18), deverão chegar ao Estado provavelmente entre o final da noite de hoje (18) e a madrugada desta terça-feira (19). Com isso, a expectativa é que Mossoró comece a vacinar quarta-feira (20).

Não fosse esse atraso na logística, a vacinação em Mossoró poderia começar nesta terça-feira, conforme anunciado anteriormente.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas, o monitoramento para chegada das vacinas a Mossoró é permanente, em interação constante na II Unidade Regional de Saúde Pública (II Ursap).

“A previsão mais atualizada é de que o primeiro lote de vacinas chegue amanhã a Mossoró, para que possamos vacinar, quarta-feira”, informa a secretária.

Ela confirma que o público-alvo nessa fase inicial da campanha são os profissionais de saúde e que, à proporção que novas doses cheguem, idosos serão contemplados.

Os profissionais de saúde das redes pública e privada receberão a imunização nos seus locais de trabalho, enquanto que os profissionais de saúde que atuam em clínicas e laboratórios poderão ser vacinados em Unidades de Básicas de Saúde (UBSs) de referência.

São elas: UBS Dr. Chico Costa, no bairro Santo Antônio; UBS Vereador Lahyre Rosado, no bairro Alto do Sumaré; UBS Maria Soares da Costa, no Alto de São Manoel; UBS: Dr. Epitácio da Costa Carvalho nos Pintos; UBS Dr. Francisco Nazareno no Bom Pastor; UBS Dr. José Leão no Alto da Conceição e UBS Dr. Lucas Benjamim, no Abolição 3.