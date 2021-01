Em reunião nesta segunda-feira (18), com representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sindiserpum), no Palácio da Resistência, a Prefeitura de Mossoró se comprometeu a divulgar até a segunda-feira (25), um calendário de pagamento dos salários dos servidores municipais.

Foi a primeira reunião entre as partes em quatro anos, segundo o Sindiserpum, cujas solicitações de audiências eram ignoradas pela gestão anterior.

Na reunião, também foi determinada a criação de comitê, formado por representantes da Prefeitura de Mossoró e da categoria. O objetivo é estabelecer o diálogo permanente entre ambas as partes.

Uma nova reunião acontecerá na próxima sexta-feira (22), na Prefeitura de Mossoró, para encaminhamentos sobre as pautas discutidas hoje.

Diálogo

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, destacou que a gestão tem como compromisso o diálogo aberto e permanente com os servidores do município.

Ressaltou que toda a equipe de secretários e financeira tem se dedicado para calcular todos os débitos com os servidores, e trabalhado na elaboração de cronograma de pagamento.

"Quero deixar claro que o nosso diálogo com os servidores será constante. As portas da Prefeitura de Mossoró estarão sempre abertas para receber os servidores, ouvir, acolher as pautas e discuti-las sempre que necessário. Há um compromisso dessa gestão de avançar em pautas históricas da categoria", assegura o Chefe do Executivo.

Ao longo da reunião, também foi discutida a implantação da gestão democrática nas escolas municipais. O prefeito Allyson informou que a pauta faz parte, inclusive, no seu plano de governo e já está sendo discutida pela Secretaria Municipal de Educação.

Participaram da reunião a presidente do Sindiserpum e vereadora Marleide Cunha; vice-presidente do Sindiserpum Gilberto Diógenes; o secretário-geral Jerônimo Emiliano; a diretora financeira Eliete Vieira; a secretária de educação sindical Celina Gondim; o consultor-geral do município, Humberto Fenandes; o secretário chefe de gabinete, Kadson Eduardo; o assessor do gabinete Thiago Marques e a secretária de Educação, Hubeônia Alencar.