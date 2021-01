Mossoroense de 23 anos é morto com cerca de seis tiros, em Tibau

Um jovem de 23 anos, natural do município de Mossoró, foi morto a tiros, por volta das 5h desta terça-feira (19), em Tibau, litoral do Rio Grande do Norte.

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime aconteceu em um terreno baldio, localizado no cruzamento da rua Maria Mota Barros com Guilherme Ricardo, no centro da cidade.

No local a PM não encontrou testemunhas. Ninguém viu nada. Algumas pessoas apenas relataram que ouviram os disparos, cerca de seis. No entanto, não há informações sobre a autoria do crime, nem sobre o veículo que o suspeito estava.

Há ainda a informações de que a vítima já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas.

A Polícia Militar segue isolando o local e aguarda a chegada dos peritos do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) e a Polícia Civil para remoção do corpo e início das investigações.

MOSSORÓ HOJE apura mais detalhes.