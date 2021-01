Prefeitura inicia operação “Mossoró Limpa” no bairro Belo Horizonte

A Prefeitura Municipal de Mossoró iniciou nesta terça-feira, 19, o trabalho de limpeza dos canais, galerias e ruas no bairro Belo Horizonte, para reduzir as inundações durante o período de chuvas, que deve começar nas próximas semanas segundo a meteorologia.

O prefeito Allyson Bezerra acompanhou pessoalmente o início dos trabalhos na Rua Marinho Dantas, no Bairro Belo Horizonte. Foi recebido pelos moradores, cumprimentou os trabalhadores e explicou a importância deste trabalho agora para o período de inverno.

“Iniciamos o dia acompanhando a Operação Mossoró Limpa, realizada pela Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanismo no bairro Belo Horizonte. A secretaria está fazendo a limpeza de canais, bueiros e ruas em toda a cidade, trabalho de prevenção contra os alagamentos em áreas críticas da cidade”, escreveu o prefeito em suas redes sociais.

A cidade de Mossoró, em períodos de chuvas, registra alagamentos em praticamente todos os bairros. Em praticamente todos, os problemas são gerados porque no passado não se investiu em obras de drenagem e a pouca que existe fica obstruída com o lixo que os moradores jogam.

Os bairros Barrocas, Santo Antônio, Pereiros (Alto da Conceição), Aeroporto II, Redenção, Paredões (cobal), Centro, então entre as áreas mais afetadas durante o período de chuvas. Outros trechos, como nas imediações do Diocesano e a Avenida João da Escóssia, no bairro Nova Betânia, também ficam inundadas.

A Operação Mossoró Limpa, que a Prefeitura iniciou há poucos dias pelo Bairro Teimosos, zona leste da cidade, provavelmente não será suficiente para evitar que as ruas não fiquem inundadas. É preciso que a população contribua não jogando lixo, podas e entulhos de construção dentro das galerias.

Confira fala do prefeito Allyson Bezerra quando acompanhava o trabalho de limpeza no Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira, 19.