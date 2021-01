Após 24 dias internada, Solange Santos está curada da Covid-19 e recebe alta. A jornalista deixou o Hospital de Campanha São Luiz por volta das 15h20 desta terça-feira (19). Amigos e familiares se reuniram na porta da unidade para aguardar a saída e comemorar a recuperação. Com a voz ainda debilitada devido aos dias em que passou intubada, Solange agradeceu a todos e brincou: ainda vai demorar um pouco pra ficar normal, mas eu já tô falando, vão ter que me engolir.

A jornalista Solange Santos venceu a Covid-19. Após 24 dias internada, Sol, como é mais conhecida, recebeu alta do Hospital de Campanha São Luiz por volta das 15h20 desta terça-feira (19).

Solange foi diagnosticada com a doença no da estava internada desde o dia 21 de dezembro de 2020. Cincos dias depois, no dia 26, precisou ser internada na UTI do Hospital Regional Tarcísio Maia, devido ao agravamento da doença. No dia 27 Solange acabou sendo intubada.

Entre quadros de piora e melhora, ela resistiu às complicações provocadas pela Covid-19. No dia 14 de janeiro ela precisou ser traqueostomizada para proteger as vias aéreas, já que estava há muito dias intubada.

No domingo (17) Solange finalmente saiu da UTI. Já curada da doença, foi transferida para o HCSL, onde permaneceu em observação até esta terça-feira.

Veja mais: Jornalista Solange Santos recebe alta da UTI do Hospital Tarcísio Maia

Na saída da unidade hospitalar, amigos e familiares se reuniram para recebê-la e aplaudi-la pela vitória.

Com a voz ainda debilitada devido aos dias em que passou intubada, Sol disse algumas poucas palavras, agradeceu a todos e brincou: “ainda vai demorar um pouco pra ficar normal, mas eu já tô falando, vão ter que me engolir”.