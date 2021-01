265 currículos selecionados pela PMM são entregues ao Hotel Thermas

O município de Mossoró atuou como intermediário no processo de recrutamento. Entre os dias 11 e 15 deste mês foram recebidos 4.203 currículos. Desse montante, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico selecionou 265 candidatos que estavam em conformidade com as vagas para os cargos ofertados, observando os critérios de cada um deles. Segundo o grupo empresarial que arrendou o local, o Hotel Thermas reabre no próximo dia 30 de janeiro, oferecendo novos serviços.