“É minha primeira luta para matar esse coronavírus que matou meu irmão”

A frase é Raimunda Clezia Cavalcante, enfermeira há 30 anos e primeira pessoa imunizada contra a Covid-19 na cidade de Mossoró. O irmão dela, o médico Raimundo Clodovil Cavalcante da Silva, morreu no dia 6 de agosto de 2020, vítima da doença. A vacinação simbólica no município aconteceu na noite desta terça-feira (19), no auditório do Centro Administrativo Alcides Belo.