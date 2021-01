Previ cancela aposentadoria por invalidez de ex-engenheiro de Rosalba

Nesta terça-feira (19) o presidente do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró (Previ-Mossoró), Paulo Afonso Linhares, assinou portaria cancelando a aposentadoria por invalidez do servidor Yuri Tasso Duarte Queiroz.

O engenheiro, do quadro efetivo do município, foi aposentado, por meio de portaria assinada pelo então presidente do Instituto, Elviro Rebouças, no dia 23 de dezembro, dias finais da gestão passada, com salário de R$ 13.362,88.

Na nova portaria, além de revogar a aposentadoria, Paulo Linhares ainda determinou que Yuri Tasso retorne imediatamente ao quadro efetivo e ativo da Prefeitura de Mossoró, “devendo seguir com o recebimento de seus vencimentos, mensalmente, conforme a prestação de sua atividade laborativa”.

Deixa claro, no entanto, que “constatada a incapacidade laboral por laudo médico pericial emitido pela Junta Médica de Previdência Social – JMPS, o servidor Yuri Tasso Duarte Queiroz deverá ser imediatamente submetido ao gozo de benefício por incapacidade temporária – auxílio-doença – a cargo do Ente federativo”.