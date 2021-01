Os novos servidores da Prefeitura de Mossoró todos os dias são surpreendidos com novidades na “casa arrumada” da gestão anterior.

Desta vez, o responsável pelo almoxarifado da PMM, ao iniciar o processo de catalogação de tudo que está armazenado no local, encontrou três caixas com respiradores, lacrados.

Os equipamentos são utilizados para suporte à vida de pacientes infectados pela covid-19, que não conseguem respirar por conta própria.





O servidor explicou que, como não houve transição de governo, não sabe onde está a documentação que mostra a origem desses respiradores, quando chegaram ao almoxarifado e muito menos em qual unidade de saúde eles deveriam ser instalados. Também não há informações sobre quantas unidades chegaram na cidade, no total.



Aparentemente, de acordo com as etiquetas contidas nas caixas, trata-se de parte do lote de respiradores enviados ao município pelo Governo Federal, ainda em 2020, no auge da pandemia da covid-19.





Questionada pela reportagem de MOSSORÓ HOJE a atual secretária de saúde, Morgana Dantas, afirmou que somente hoje tomou conhecimento da existência dos equipamentos, no momento em que eles foram encontrados pelo responsável pelo almoxarifado.

Também entramos em contato com secretário de Planejamento do município, Frank Felisardo, que informou que também foi pego de surpresa com a notícias dos respiradores e que irá pessoalmente ao almoxarifado, verificar a situação, além de buscar os documentos para saber origem, destino e quantidade de equipamentos.





OUTROS EQUIPAMENTOS

No local, também foram encontrados três caixas com Focos Cirúrgicos, um equipamento hospitalar que tem a função de auxiliar a equipe médica durante um procedimento cirúrgico, iluminando uma área ou cavidade do paciente. É, portanto, um dos dispositivos mais importantes na hora de montar uma sala de cirurgia. Estes também estão lacrados.

Também existem 50 impressoras, dezenas de computadores, colchões, mesas e cadeiras para creches e 5 fogões industriais. Estes últimos, já criando teia de aranha.

Segundo o responsável pelo almoxarifado, os fogões já se encontram no local há, pelo menos, 3 anos.

A ex-secretária de Saúde, Saudade Azevedo, comentou nas redes sociais do Portal MOSSORÓ HOJE. Ela explica que os respiradores são reservas, para alguma eventualidade. Quanto os focos, a ela diz que são destinados para o PAM do Bom Jardim. Já com relação as impressoras, Saudade Azevedo diz que não deu tempo de tombar e entregar aos setores para as quais foram compradas.