Revisões do Bolsa Família continuam suspensas por mais 90 dias

Continuam suspensos os procedimentos operacionais do programa bolsa família, bem como do Cadastro Único, para programas sociais do governo.

A informação foi repassada pela secretária municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS), do município de Tibau, Viviane Rebouças Viana.

Segundo ela, muitas famílias estão procurando a secretaria para fazer a atualização cadastral do Bolsa Família. No entanto, o Governo Federal suspendeu, por mais 90 dias, os procedimentos.

A decisão do Governo Federal que prorrogou a suspensão, foi publicada na segunda-feira (18), através da Portaria 591, e justifica que a decisão levou em conta a “necessidade de evitar aglomerações e exposição à infecção pelo Coronavírus de integrantes de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, de famílias do Cadastro Único ou de pessoas em busca de atendimento para cadastramento, e, ainda, de cidadãos que trabalham em unidades de cadastro”.

Dessa forma, esclarece a secretária Viviane Rebouças, estão suspensos os procedimentos de averiguação cadastral, revisão cadastral e a aplicação das ações de bloqueio, suspensão e cancelamento de benefícios financeiros decorrentes do descumprimento das regras de gestão de benefícios do Bolsa Família.

“Tão logo o serviço volte a normalidade estaremos comunicando para que as famílias procurem o serviço desejado. No entanto, no momento, estão suspensos por mais 90 dias conforme a portaria do Governo Federal”, disse Viviane Viana.