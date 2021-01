Começa vacinação nos servidores do Hospital de Campanha São Luiz

A Secretaria de Saúde de Mossoró segue com o cronograma de vacinação contra a Covid-19. Nesta primeira fase, devido ao número reduzido de doses que foram enviadas pelo Ministério da Saúde, serão priorizados os profissionais de saúde e idosos que vivem em lares de longa permanência.

Nesta quinta-feira (21), às 7h30, foi iniciada a vacinação dos funcionários do Hospital de Campanha São Luiz (HCSL), referência no atendimento a pacientes vítimas da doença.

No local, inicialmente, serão vacinados 155 funcionários da UTI. A diretoria utilizou a ordem alfabética como critério para escolha de quem seria vacinado primeiro. Ao todo, o hospital conta com cerca de 260 funcionários no total, atuando na UTI.

A vacinação deve continuar durante todo o dia. Os servidores ainda foram divididos em turma, sendo 16 vacinados a cada hora, para evitar aglomeração. Antes da vacinação, eles precisam realizar um cadastro para controle.

“Tô me sentindo maravilhosamente feliz, por ver meus colegas sendo vacinados e saber que nenhum mais vai correr esse risco de contrair essa doença que é tão letal pra gente e pra muitas pessoas que já perderam a vida aqui na cidade de Mossoró”, disse uma das aplicadoras de vacina.