Prefeitura recebe novo lote de insulinas e inicia distribuição em Mossoró

O lote com 3.750 novorapid e 5.100 tresiba foi adquirido pela PMM em tempo recorde. A entrega do medicamento estava prevista para o próximo dia 22, mas chegou antecipadamente ao município na última terça-feira (19). As insulinas estão sendo distribuídas aos pacientes com cadastro ativo, no Centro Administrativo Prefeito Alcides Belo, no bairro Aeroporto das 7h30 às 12h00. À tarde, as equipes da atenção a doenças crônicas visitam os pacientes e fazem a entrega das insulinas para o público que tem dificuldade ou limitação de locomoção.