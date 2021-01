Governo lança programa “Amigo do Peito” nesta sexta-feira (22), em Mossoró

Nesta sexta-feira (22) o Governo do Rio Grande do Norte, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado, lança o Programa “Amigo do Peito”, na cidade de Mossoró.

Criado em 2002 pelo CBMRN, o programa tem como objetivo diminuir a mortalidade infantil e alimentar crianças recém-nascidas desnutridas e portadoras de deficiências físicas, filhos de mães que não produzem leite materno ou que têm dificuldade de amamentar.

Através de equipes formadas por militares do serviço operacional de saúde da corporação e equipes de enfermeiros ligados à Coordenadoria do Banco de Leite, os bombeiros fazem a coleta diariamente do leite materno das mães doadoras e distribuem nos bancos de leite cadastrados na entidade.

A ação já vinha sendo realizada na região metropolitana de Natal e agora passará a atender às mães da região oeste do estado. Em Mossoró, o programa vai suprir a demanda de consumo da Maternidade Almeida Castro que tem, em média, 45 bebês internados por dia.

O lançamento do “Amigo do Peito” acontece às 9h desta sexta-feira (22), na II Regional de Saúde de Mossoró, localizada na Rua Dr. João Marcelino, 2132, Abolição II.

Na ocasião, serão informados os contatos para agendamento de visitas da Coordenadoria Estadual do Banco de Leite aos interessados em realizar doações ao programa.