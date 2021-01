Governadores pedem ao Governo Federal agilidade na produção de vacinas

A governadora Fátima Bezerra assinou nesta quarta-feira (20), em conjunto com um grupo de 14 governadores, um ofício ao presidente da República, Jair Bolsonaro, pedindo que o Governo Federal agilize o trabalho para garantir os materiais necessários para a produção das vacinas contra a Covid-19.

O ofício nº 10/2021 do Fórum dos Governadores, assinado por governadores de todas as regiões do Brasil, trata do momento em que o país passa por dificuldades para importar junto à China e à Índia os insumos utilizados na fabricação dos imunizantes contra a Covid-19 no Instituto Butantan e na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

“Nesse sentido, solicitam a essa Presidência que seja avaliada a possibilidade de estabelecimento de diálogo diplomático com os governos dos países provedores dos referidos insumos, sobretudo China e Índia, para assegurar a continuidade do processo de imunização no País”, relata o documento.

Para a governadora Fátima Bezerra, o momento exige coordenação e trabalho conjunto para garantir que se continue o plano de imunização.

“Nós queremos ampliar ao máximo o processo de vacinação em todo o país. É urgente que as providências sejam tomadas, com os devidos encaminhamentos, para que as vacinações não sofram solução de descontinuidade e que possamos garantir o direito à vacinação a toda a população”, afirmou a chefe do Executivo potiguar.

Nesta primeira remessa, o RN recebeu do Ministério da Saúde pouco mais de 82 mil doses da CoronaVac/Butantan, dentro do lote de 6 milhões de doses autorizadas para uso emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Veja mais: RN recebe nesta segunda-feira (18) 82 mil doses da vacina contra da Covid-19

https://mossorohoje.com.br/noticias/34904-rn-recebe-nesta-segunda-feira-18-82-mil-doses-da-vacina-contra-da-covid-19

“Fizemos a nossa parte de preparar o Rio Grande do Norte para receber as vacinas. Estamos com a estrutura pronta para receber tudo o que necessitamos. A prova é que em poucas horas após desembarcarem as vacinas estavam em todas as regiões do estado e começamos o plano de imunização no estado”, completou Fátima.

Além da governadora Fátima Bezerra, o ofício endereçado à Presidência da República conta com as assinaturas dos governadores Wellington Dias (Piauí e coordenadora temático da vacinação no Fórum de Governadores), Flávio Dino (Maranhão), Camilo Santana (Ceará), Renan Filho (Alagoas), Belivaldo Chagas (Sergipe), Paulo Câmara (Pernambuco), João Azevedo (Paraíba), Helder Barbalho (Pará), Waldez Góes (Amapá), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), João Dória (São Paulo), Romeu Zema (Minas Gerais), Renato Casagrande (Espírito Santo) e Mauro Mendes (Mato Grosso).