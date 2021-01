Gabarito oficial do Enem 2020 deve ser liberado no início da próxima semana

No próximo domingo, dia 24, os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 responderão às questões do último dia do exame, todas elas de ciências da natureza e matemática.

Embora gabaritos extraoficiais do primeiro dia de prova já estejam sendo divulgados, apenas na próxima semana os participantes poderão conferir, de forma oficial, a correção das questões.



Isso porque, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os gabaritos oficiais do Enem serão divulgados até o terceiro dia útil após a realização da última prova. Como o último dia de prova impressa será no domingo, o gabarito do Enem impresso 2020 deve ser liberado entre os dias 25 e 27 de janeiro.

Já para o Enem Digital, que será aplicado nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, o gabarito do Enem digital 2020 deverá ser divulgado entre os dias 8 e 10 de fevereiro. Os participantes poderão conferir diretamente no site do Inep ou pelo aplicativo do Enem.

Nesta edição, somente no primeiro dia de provas houve obteve uma abstenção recorde de 51,5% dos candidatos inscritos, considerando todos os locais onde houve prova, aplicada em 1.689 municípios – 2.680.697 compareceram para realizar a avaliação. No estado do Amazonas e nos municípios rondonienses de Espigão D’Oeste e Rolim de Moura as provas foram remarcadas para 23 e 24 de fevereiro.

O exame é um dos principais meios de acesso a cursos de graduação em faculdades e universidades públicas e privadas do país. As notas são utilizadas em processos seletivos como Sisu, Prouni e Fies.





Como saber o resultado final do Enem 2020?

É importante lembrar que o resultado final do Enem 2020 não pode ser calculado apenas somando o número de acertos pelo gabarito, já que a avaliação é corrigida pelo modelo matemático de Teoria de Resposta ao Item (TRI). Esse sistema considera para o cálculo da nota a consistência da resposta segundo o grau de dificuldade de cada questão.

As questões são divididas nos níveis fácil, médio e difícil. Como leva em conta a coerência, o candidato que acertar muitas questões difíceis e errar muitas questões fáceis, não terá uma nota relativamente alta, por não mostrar um “nivelamento” dos acertos, evitando, assim, que sejam ganhados pontos por “chute”.

Dessa forma, dois candidatos que acertarem o mesmo número de questões não necessariamente terão notas finais iguais. O gabarito serve apenas para que os participantes tenham uma noção do seu desempenho geral na prova. Os resultados individuais serão divulgados na Página do Participante a partir de 29 de março.