“Bombeiro Amigo do Peito” passará a realizar coleta de leite materno em Mossoró. O programa, que já havia sido implementado em fase experimental na cidade, em 2020, foi lançado oficialmente nesta sexta-feira (22). Com a iniciativa, as mães lactantes que produzem leite excedente e têm interesse em fazer doação não precisaram se deslocar até o Banco de Leite de Mossoró, mas realizar um cadastro para que uma equipe do Corpo de Bombeiros se desloque até a sua residência e colete a doação.

FOTO: ANNA PAULA BRITO