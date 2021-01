Prefeitura amplia vacinação dos profissionais de saúde de Mossoró

A vacinação contra a Covid-19 em Mossoró alcançou, nesta sexta-feira (24), profissionais dos cinco Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf). Os profissionais, que atuam na ponta da atenção básica, foram vacinados com servidores do Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, na Escola Municipal Raimundo Fernandes, bairro Santo Antônio.

A Secretaria Municipal de Saúde destinou as doses para atender toda a demanda. As vacinas atenderam também os profissionais do Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 na Unidade de Pronto Atendimento do bairro Belo Horizonte.

A psicóloga Tatiana de Souza Fernandes foi a primeira a ser vacinada no local. “Estou muito feliz e aliviada porque este era um momento muito sonhado por mim”, disse.

Ao fim do dia, as doses excedentes são recolhidas pela equipe da Vigilância em Saúde. “Nós fazemos um trabalho de vacinação nos próprios locais onde os profissionais atuam e tudo mediante uma lista nominal, fazendo uma fiscalização direta”, informa a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas.

Ela acrescenta: “Acontece que, quando um profissional que dá plantão em mais de um local e já foi vacinado, ele próprio nos informa e aquela dose reservada para ele passa a ser considerada para imunizar futuramente outro profissional, pois ficamos sempre reformulando a lista seguindo como critério a prioridade das prioridades", disse Morgana Dantas, secretária municipal de saúde.

Controle

A titular da pasta sempre exige responsabilidade por parte dos diretores das unidades hospitalares que recebem à equipe da imunização. "Não podemos permitir que uma pessoa fure a fila. Por essa razão, existe a lista nominal, e fazemos questão de saber com todos os detalhes quem está recebendo a dose para evitar irregularidades. Quem incorre em infringir as regras, vai ter que prestar contas à secretaria e ao Ministério Público", disse Morgana.

Nesta sexta, dia 22, a secretária de Saúde acompanhou a vacinação no hospital Psiquiátrico São Camilo de Lélis, Samu e Centro II de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19.