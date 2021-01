Site levanta jogos preferidos dos brasileiros em cassinos durante a pandemia

A pandemia do novo coronavírus fez com que muitos brasileiros tivessem que permanecer em casa. Enquanto os casos de coronavírus não diminuem e a vacina ainda não atinge a maioria da população, a recomendação de órgãos internacionais de saúde é para que a população diminua ao máximo a circulação e aglomeração de pessoas.

Com isso, boa parte da população precisou encontrar novas formas de divertimento. Alguns escolheram livros e séries. Outros são mais adeptos dos filmes. Há também exercícios físicos, como yoga e pilates. Mas uma boa parte dos brasileiros gosta de passar o tempo jogando e realizando apostas esportivas. Em especial, utilizando cassinos online.

Esse é um mercado que, apesar de não ser legalizado no Brasil, movimenta uma quantidade enorme de recursos. De acordo com o Instituto Jogo Legal, que luta pela liberação de todos os jogos de azar e elabora métricas e estudos sobre assunto, são bilhões de reais que o país deixa de arrecadar em impostos, sendo que as empresas pagam para suas nações sede.

“Apostas esportivas e pela internet - arrecadam R$ 3 bilhões. Com modalidades de jogos: bingo, video-bingo, slots-machines, jogos de cassino e apostas esportivas. São mais de 10 milhões de brasileiros que apostam diariamente”, afirmou em nota o Instituto à uma reportagem da Folha de Pernambuco, publicada em novembro de 2020.

Os brasileiros apostas em sites estrangeiros, de países como Inglaterra e EUA, onde as apostas esportivas são liberadas. Na prática, o dinheiro gasto pelos brasileiros não vai para os cofres de empresas brasileiras, mas sim para companhias internacionais.

Há diversos projetos de lei para tentar liberar os jogos de azar no Brasil. Eles tramitam na Câmara dos Deputados, mas enfrentam resistência de setores da sociedade, que veem na prática problemas relacionados ao vício e prática excessiva dos jogos.

Ainda assim, os jogos estão cada vez mais capilarizados na sociedade. Por isso, nós preparamos uma lista com os cassinos online brasileiros mais populares.





1. Caça-níqueis

As slots ou slot machines são internacionalmente consideradas um dos melhores jogos de cassino online e, por isso, quando experimentam a vasta oferta de websites como LeoVegas, os jogadores brasileiros não resistem a esse jogo.

Os caça-níqueis se trata de jogos que tem normalmente apresentações visuais bem distintas e que permitem a imersão num grande número de universos.

Quer prefiram o oceano, a mitologia, o ambiente de Las Vegas ou o espaço, os brasileiros encontram sempre a slot certa para jogar. A prática é a principal entre os brasileiros que buscam os cassinos online.

2. Blackjack

Tão famoso que até já virou filme, o jogo “21” é um dos mais populares jogos de cartas de cassino e também uma das preferências do jogador brasileiro. Quem nunca assistiu uma cena de filme ou leu um livro em que o modelo é empregado por impostor ou mesmo um protagonista em busca de dinheiro.

A intenção do jogador é chegar tão perto da soma 21 quanto possível sem ultrapassar o valor na contagem das cartas. Esse é um jogo que mistura toda a emoção da sorte com um pouco de estratégia.

3. Pôquer e vídeo pôquer

O pôquer online, principalmente em cassinos com variante Ao Vivo, interessa muito aos jogadores brasileiros. Aristas e jogadores de futebol, como o atacante Neymar, fazem propaganda para sites de poker, um a das atividades mais lucrativas da internet atualmente.

A possibilidade de recriar, num computador ou, celular as emoções reais de um verdadeiro jogo de pôquer, com dealer ao vivo e toda a emoção da famosa “face de pôquer” atrai esses jogadores para as variantes digitais do jogo.

4. Roleta

Também a famosa roleta é bem procurada pelos brasileiros, que amam a roleta americana e a roleta francesa. O realismo desse jogo na versão online é uma das razões pelas quais os amantes de jogos de cassino gostam de jogar em cassinos digitais.