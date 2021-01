Campanha em prol do São Camilo arrecada mais de meia tonelada de alimentos. A ação, lançada pelo vereador Pablo Aires (PSB) nas redes sociais, também conseguiu arrecadar produtos de higiene pessoal, material de limpeza e lençóis. A campanha S.O.S São Camilo aconteceu após visita do parlamentar ao local, que constatou a precariedade do prédio que abriga a instituição psiquiátrica, além da falta de alimentos e itens básicos.

FOTO: DIVULGAÇÃO