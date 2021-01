Empresa de beneficiamento de castanha vai gerar 400 empregos em Mossoró

O Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Norte (Proedi), aprimorado em 2019 pelo Governo do Estado, continua recuperando a indústria local.

Na manhã desta quarta-feira (27), a governadora Fátima Bezerra recebeu a confirmação do início da produção, em março, do beneficiamento de castanhas de caju pela Best Nuts, em Mossoró.

A empresa vai gerar, inicialmente, 400 empregos diretos na cidade e vai funcionar na antiga Aficel, fechada há seis anos.

"Em meio a esta forte crise sanitária temos a confirmação de que a Best Nuts inicia suas atividades em Mossoró. Digo, seguramente, que isso é resultado das ações do nosso governo e, especificamente da reformulação do antigo Proadi, que passamos a denominar Proedi. O Proedi incentiva a permanência e atração de indústrias para o Rio Grande do Norte e conteve o fluxo migratório de empresas do RN para outros estados. Isso significa mais empregos e mais cidadania para a população do estado", afirmou a governadora Fátima Bezerra.

A afirmação da governadora sobre a importância do Proedi foi reafirmada pelo diretor da Best Nuts, José Luiz.

"Sem o Proedi, com certeza a nossa seria mais uma empresa a se instalar no Ceará", declarou, acrescentando que a produção começa no início de março com 400 funcionários e em setembro deve chegar a 700.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado, reforçou que o Proedi incentiva socioeconômico do estado.

Além da Best Nuts em Mossoró, outra indústria de beneficiamento de castanha de caju voltará a operar nos próximos meses em São Paulo do Potengi, com apoio do Proedi.

"Neste caso a empresa vai gerar inicialmente 150 empregos diretos", ressaltou Jaime Calado acrescentando que a demanda por castanha estimula a cultura do cajueiro.

Ainda sobre a importância do Proedi, o deputado estadual Bernardo Amorim disse que a iniciativa da administração estadual em modernizar a legislação de incentivos fiscais à indústria, teve o seu apoio para aprovação na Assembleia Legislativa e se consolidou como "instrumento importante para levar desenvolvimento aos municípios localizados após a Reta Tabajara".

Acompanhada também pelo vice-governador Antenor Roberto e pelos secretários adjunto da Sedec, Sílvio Torquato, e do Gabinete Civil, Socorro Batista, a governadora recebeu, além de José Luiz, os diretores da Best Nuts - José Pedro e Samuelson Pinto.