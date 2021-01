Aulas na rede municipal de ensino de Mossoró devem recomeçar em 1º de março. A decisão foi tomada durante reunião no final da tarde desta quarta-feira (27), entre a Secretaria Municipal de Educação e o Conselho Municipal de Educação. Anteriormente a previsão para a retomada das aulas aconteceria na próxima segunda-feira, 1º de fevereiro.

Entretanto, devido a pandemia do Coronavírus e as condições estruturais de algumas unidades de ensino, a Secretaria Municipal de Educação elaborou uma nova proposta e enviou ao Conselho Municipal de Educação para apreciação.

“O Conselho Municipal de Educação foi sensível à nossa proposta e aprovou a prorrogação por mais um mês para o retorno das atividades pedagógicas nas nossas unidades de ensino. Com esse tempo a mais poderemos reestruturar algumas escolas e creches da Rede Municipal de Ensino, garantindo ambiente adequado aos alunos, professores e funcionários. Esperamos também que em março a situação sanitária em relação à Covid-19 esteja mais sob controle”, explicou a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar.

Após a aprovação do novo Calendário Escolar 2021 pelo Conselho Municipal de Educação o próximo passo será a publicação do documento no Jornal Oficial de Mossoró (JOM).

No mesmo calendário também ficou definido uma nova data para a realização da Semana Pedagógica, que acontecerá de 18 a 26 de fevereiro.

“Em breve detalharemos a modalidade de ensino e os protocolos de segurança que deverão ser tomados como forma de prevenção à Covid-19. Estamos elaborando esse processo com muita responsabilidade pensando na saúde e no bem estar da comunidade escolar”, finalizou a secretária de Educação.