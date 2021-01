Atraído pelos ventos e a generosidade do povo, Paulista quer abrir 30 lojas no Nordeste

O trabalho começou por Mossoró, no RN, e em outros três estados. Ele já tem 8 lojas Doce Lar e 12 postos de combustíveis em São Paulo; na capital do Oeste, a loja será inaugurada às 8 horas desta sexta-feira, 29, na antiga sede da Socel Veículos, localizada na Avenida presidente Dutra, entre o Hotel Sabino Palace e Supermercado Rebouças, com a presença das autoridades.

Os bons ventos e generosidade do povo trouxeram mais investimentos e empregos para o Rio Grande do Norte, começando por Mossoró. O paulista Emerson Augusto, da Rede de Lojas Doce Lar, apaixonado por voo livre, está se transferindo para o Nordeste, região que tem as melhores rajadas de ventos para esta prática esportiva.

Emerson fixou residência na Praia de Canoa Quebrada, em Aracati/CE, perto do Rio Grande do Norte, de onde pretende expandir a sua rede de lojas pelo Nordeste.

Além de Mossoró, Emerson Augusto já está concluindo outras duas grandes lojas no Nordeste. A meta é abrir outras dez até o final do ano, de 30 unidades que projeta para a região, contemplando, assim, Natal, Santa Cruz, Campina Grande, João Pessoa, avançando em outros estados como Pernambuco, Piauí, Bahia e Maranhão.

Em São Paulo, Emerson Augusto deixou 8 lojas Doce Lar e 12 postos de combustíveis. No Nordeste, o interesse inicial era somente os voos livres em Quixadá (CE), depois Assu (RN), Caicó (RN), Patu (RN), entre outras cidades que reúne ótimas condições para a prática esportiva.

Mas depois percebeu o potencial para lojas do seu segmento e começou a projetar a vinda para o Nordeste, o que começou a acontecer agora. Ele disse que vai chegar com produtos em conta, porque atua diretamente com o fabricante, os importadores e o transporte.

Em Mossoró, a loja Doce Lar, será inaugurada nesta sexta-feira, às 8 horas da manhã, no antigo prédio da Socel Veículos. Em breve, o empresário também irá inaugurar uma segunda loja na cidade, esta com venda de artigos para eventos, a Doce Festa.

“Aqui vamos ter produtos de R$ 0,50 centavos a R$ 200 reais. Temos produtos exclusivos, como este mini processador, uma enorme variedade de produtos de grande utilidade do lar, assim como também produtos infantis e grande variedade de brinquedos para os pets. Alí do lado, estamos trabalhando para abrir uma loja de produtos de festa”, mostra Emerson Augusto.