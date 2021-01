Rombo deixado por Rosalba na Prefeitura se aproxima de 1 bilhão em Mossoró

A dívida deixada pela gestão Rosalba Ciarlini, até o início da manhã desta quinta-feira, 28, era de R$ 855.012.292,97, porém, aumentou pelo menos R$ 20 milhões, após notificação sobre uma dívida com o Hospital Wilson Rosado. A equipe econômica da PMM detalhou a gravíssima situação do erário municipal, em entrevista coletiva à imprensa na manhã desta quinta-feira (28), no auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania.