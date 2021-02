Prefeitura de Mossoró publica edital para contratar médicos

Profissionais serão lotados nas UBS da cidade e da zona rural, além de atender no SAMU, UPA e Centro Clinico Vingt-um Rosado; A administração informa que logo nos primeiros dias de gestão foi possível perceber a falta de profissionais médicos em várias unidades de saúde de Mossoró

A Prefeitura Municipal de Mossoró lançará edital para credenciar empresas à prestação de serviços médicos que supram demanda emergencial em unidades de saúde do Município. O objetivo é sanar a falta de médicos em todas as unidades, inclusive, da zona rural.

O Edital está na edição desta sexta-feira, 29, no Jornal Oficial do Município.

Nos primeiros dias de gestão, foi diagnosticada a necessidade de contratação urgente de médicos para as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).



Além disso, a iniciativa também visa suprir a falta de médicos especialistas no Centro Clínico Vingt-un Rosado, mais conhecido como PAM do Bom Jardim.



A medida atende determinação do Prefeito Allyson Bezerra, que esteve visitando vários equipamentos de saúde e comprovou o déficit de profissionais médicos.



Na semana passada, o gestor visitou a UBS do Alto da Conceição, que atualmente está atendendo também os moradores do bairro Pereiros devido a unidade não contar com cobertura médica desde outubro de 2020.



O edital que detalha os critérios para participação no credenciamento deve ser publicado ainda nesta sexta-feira (29), no Jornal Oficial de Mossoró (JOM).