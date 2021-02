Chegam mais 14 pacientes com covid19 do Amazonas em Natal

Desde 18 de janeiro, o Rio Grande do Norte tem contribuído para acolher pacientes infectados pela Covid-19 vindos de Manaus, em virtude da situação de colapso da rede de saúde da capital amazonense. Neste sábado, 30, às 19h, mais 14 pacientes chegaram a Natal e 4 deles serão tratados no Hospital Estadual Giselda Trigueiro.

A Secretaria Estadual de Saúde Pública coordenou a organização da estrutura necessária dentro da operação RN Solidário para fazer o transporte e o acolhimento dos pacientes no Giselda Trigueiro, com todos os protocolos de biossegurança necessários. Com desembarque na Base Aérea de Natal, o grupo veio em voo custeado pelo Ministério da Saúde e pelo Governo do Amazonas.

“Esta é a 3ª operação para acolher os pacientes vindos de Manaus, ao todo foram 40 pessoas que receberam ou ainda estão recebendo tratamento no nosso estado, e 14 já tiveram alta. Estamos prontos para receber esses grupos e contribuir de forma solidária para que o sistema de saúde de Manaus possa ser normalizado”, pontua o Secretário Estadual de Saúde, Cipriano Maia.

A taxa de ocupação dos leitos específicos para tratamento da Covid-19 encontra-se atualmente com nível de ocupação de 60%. Com esse índice em boas condições, a expectativa da Secretaria Estadual de Saúde é continuar cooperando com ações de ajuda a Manaus, caso haja demanda.