Prefeitura inicia vacinação de profissionais de saúde da rede privada e agentes funerários

Após a vacinação com doses da Coronavac e da vacina de Oxford ter contemplado a maioria dos profissionais de saúde da rede pública da capital do oeste, agora chegou o momento em que a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró coloca à disposição dos profissionais da rede privada as doses da vacina contra a Covid-19.

Segundo a titular da pasta, Dra. Morgana Dantas, serão atendidos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentistas , terapeutas ocupacionais, psicólogos e pessoal de laboratório.

Ainda nesta segunda-feira (01), outra categoria passa a constar como apta à imunização: a dos agentes funerários.

“A partir de hoje à tarde nós estaremos levando as doses aos pólos que foram selecionados para atender a estes segmentos em especial, pois, pensamos em evitar aglomerações e como também são muitas clínicas e laboratórios privados tivemos que destinar locais específicos da nossa rede”, disse a secretária.

De acordo com Morgana, foram reservados três dias para a execução do trabalho, com previsão de término para a próxima quarta-feira, dia 03. Já nos dias 04 e 05, será a vez dos educadores físicos, do pessoal de apoio, médicos veterinários, balconistas de farmácias, recepcionistas, ASG’s.

PÓLOS

Para esta etapa iniciada hoje, a Secretaria Municipal de Saúde destina 2.500 doses para as unidades pólos. Ao todo, o município de Mossoró possui sete deles para a vacinação contra a Covid-19: UBS Dr. Chico Costa (Santo Antônio); UBS Vereador Lahyre Rosado (Alto do Sumaré); UBS Maria Soares da Costa (Alto de São Manoel); UBS Dr. Epitácio da Costa Carvalho (Pintos); UBS Dr. Francisco Nazareno (Bom Pastor); UBS Dr. José Leão (Alto da Conceição) e UBS Dr. Lucas Benjamim (Abolição III).