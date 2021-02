A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEDAT), se reuniu com representantes do Sistema Fecomércio/RN, nesta terça-feira (02).

Essa foi a segunda reunião para tratar da proposta de implementação do DEL Turismo em Mossoró, que é uma metodologia alemã de turismo sustentável para melhorar a qualidade de vida a partir da adoção de um modelo de gestão participativa que mobiliza recursos da sociedade civil em parceria com o poder público local e o mercado.

No dia 26 de janeiro, o DEL Turismo foi apresentado ao prefeito Allyson Bezerra e agora o coordenador do programa, Marcelo Milito, avança nas tratativas com o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Franklin Filgueira.

No Rio Grande do Norte, os municípios de São Miguel do Gostoso, Tibau do Sul e Parnamirim já aderiram ao programa.

A iniciativa é uma parceria entre a Fecomércio/RN, FASISC-SC, Federasul-RS, Ministério Federal para a Cooperação e o Desenvolvimento da Alemanha e as entidades empresariais alemães BFZ, BBW e SEQUA, como uma das ações do Projeto Verena.

Com ações focadas no fortalecimento do turismo local, a iniciativa oferece um intercâmbio de conhecimentos entre os municípios do RN e a Alemanha, além de promover treinamentos focados no desenvolvimento de ações voltadas à sustentabilidade e governança municipal de cada destino turístico.

Todo o trabalho é baseado em diagnóstico que aponta a vocação turística da cidade e o planejamento para desenvolvê-la.

“Essa reunião é uma continuidade da primeira reunião para encaminhamento e detalhamento ao secretário de Desenvolvimento Econômico, dando sequência ao trabalho caso venha aderir a essa metodologia do DEL. Uma metodologia alemã que já está sendo implementada em algumas cidades do Rio Grande do Norte com sucesso e premiações. Para Mossoró ter como objetivo divulgar a parte forte, seja ela cultural através do cangaço ou de turismo de aventura, do qual a gente pode englobar as riquezas naturais como o sal e a fruticultura”, destacou o presidente Sindilojas Mossoró e vice-presidente Fecomércio/RN, Michelson Frota.

O gerente do Senac/Mossoró, Benjamim Garcia, explicou que além do DEL Turismo a pauta da reunião envolveu o Conselho Municipal do Turismo.

“Vamos falar também da formação e constituição do Conselho Municipal do Turismo desde constituição, operação e objetivos. Também vamos falar sobre os polos, focando no Polo Costa Branca. A prefeitura pretende solicitar a secretaria executiva do polo e a ideia aqui é que os técnicos falem um pouco sobre a atuação da secretaria executiva para que o secretário de Desenvolvimento Econômico possa entender melhor a dinâmica das operações”, disse

A reunião contou ainda com a presença da consultora do Senac Turismo Juliana Souza.