Prefeito chama presidente da CAERN para discutir melhora no abastecimento

No diálogo do prefeito Allyson Bezerra e o presidente da CAERN, Sergio Linhares, tam´bem ficou acertado cuidados com a rede de esgotos de Mossoró; os dois gestores concordaram em trabalhar em conjunto para fortalecer o abastecimento do município, que enfrenta sérios problemas em especial com rompimentos de dutos e posterior recuperação de ruas