Quadrilha de assaltantes mata agricultor de 57 anos na Serra do Mel

Uma quadrilha composta por pelo menos 4 assaltantes matou o agricultor Antônio Damião Galdino, de 57 anos, na noite desta quarta-feira, 3, na Vila Paraná, na Serra do Mel-RN.

Os assaltantes, usando um carro roubado, atacaram a casa da vítima na Vila Paraná, por volta das 22h. Ele teria tentado se defender e terminou sendo alvejado por um dos quatro bandidos.

Socorrido as pressas para o hospital local, Damião Galdino não resistiu aos ferimentos do tir. A quadrilha fugiu do local da ocorrência, tendo abandonado o veículo usado no crime.

Existe suspeitas de que Antônio Galdino tenha conseguido balear um dos assaltantes. A Polícia Militar de Serrado Mel pediu reforço da equipe de Porto do Mangue para fazer buscas.

O corpo de Antônio Galdino foi levado para exames na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia, em Mossoró. O caso deve ser investigado em inquérito policial na Polícia Civil.