Isolda protocola Moção de Apelo em favor da imunização nacional

Na manhã desta quarta-feira (3), a deputada estadual Isolda Dantas protocolou na Assembleia Legislativa como medida de urgência ao Senado Federal uma moção de apelo pela aprovação da Medida que autoriza o Poder Executivo federal a aderir ao Instrumento de Acesso Global de Vacinas Covid-19 – Covax Facility e estabelecer diretrizes para a imunização da população brasileira.

O texto que já tinha sido aprovado pela Câmara Federal, inclui a gestão tripartite da imunização contra a COVID-19, com a participação do Conselho de Secretários de Estado de Saúde e do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde.

O texto contém os aperfeiçoamentos e medidas legais necessárias para contribuir com o Programa Nacional de Imunizações possa assegurar a vacinação para todos.

A deputada protocolou com o objetivo de fortalecer a defesa e assegurar que o país possa ter melhores condições e instrumentos normativos para a aquisição de vacinas e realização de imunização.

“É de fundamental importância que o Senado Federal, mantenha o texto aprovado na Câmara dos Deputados, que inclui um rol de agências de regulação sanitária internacionalmente reconhecidas, para servir como facilitador no processo de aprovação emergencial das vacinas em nosso país, o que contribuirá com a celeridade e segurança do processo”, pontuou Isolda.