Saiba como cadastrar o currículo e participar de seleções via SEDAT

O setor de empregabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Mossoró orienta os trabalhadores a como proceder no cadastramento de currículo. Esta é a primeira etapa para participar dos processos de recrutamento. Atualmente, o cadastro pode ser feito no posto de atendimento que fica na rua Rui Barbosa, Nº 282, no bairro Alto da Conceição. O horário de atendimento ao público durante a pandemia da Covid-19 é das 7h às 14h, de segunda a sexta-feira.