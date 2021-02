Insumos para produção da vacina de Oxford no Brasil chegam no sábado, 6

O Ministério da Saúde informou que o Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) da vacina Covishield da Universidade de Oxford e do laboratório AstraZeneca chegam da China ao Brasil no próximo sábado (6) para a produção do imunizante na Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

O avião irá sair de Xangai na sexta-feira (5), às 7h35 (20h35 desta quinta-feira, horário de Brasília) e tem previsão de pouso no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, às 17h50.

A Fiocruz espera atingir a marca de 100,4 milhões de doses produzidas até julho de 2021, a partir da chegada do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA).

A Fundação afirmou que, a partir do segundo semestre com a transferência de tecnologia, o IFA começará a ser produzido no Brasil, o que deve garantir a autonomia do desenvolvimento das doses do imunizante da Oxford na própria Fiocruz, acelerando o processo de produção da vacina aqui.

"Essa submissão é diferente da autorização para uso emergencial que obtivemos recentemente. O uso emergencial foi concedido especificamente para os 2 milhões de doses que foram adquiridos e importados do Instituto Serum, na Índia, em caráter emergencial e temporário. Agora, com a entrega desse último pacote de informações, visamos a autorização definitiva para a produção e fornecimento da vacina", explicou a vice-diretora de Qualidade de do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz), Rosane Cuber.

No dia 22 de janeiro, chegaram 2 milhões de doses do imunizante importados do Instituto Serum, da Índia, para o Brasil. Essas doses obtiveram autorização para uso emergencial da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no dia 17 de janeiro.

Já em 29 de janeiro, o pedido de registro definitivo da Covishield. Isso equivale a autorização para que o imunizante seja utilizado de forma permanente e em toda a população brasileira.

O uso emergencial dos 2 milhões de doses importados da Índia permite apenas a aplicação em grupos específicos de pessoas, como profissionais de saúde e idosos.

"Este é mais um passo fundamental no enfrentamento à pandemia e dará à população brasileira um amplo acesso à vacina, que será distribuída pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde", disse a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima, em entrevista ao site da fundação.

Ontem, chegaram 5,4 mil litros de IFA do laboratório Sinovac para o Instituto Butantan para a produção de cerca de 8,6 milhões de doses da vacina CoronaVac.