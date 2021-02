Há vagas para profissionais de nível fundamental, médio e superior. O edital foi publicado no Jornal Oficial de Mossoró (JOM), nesta quinta-feira (4). Os aprovados atuarão no Projeto “História das Histórias: nas trilhas do cordel” desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Mossoró. As inscrições serão exclusivamente de forma eletrônica, durante o período de 10 a 13 de fevereiro de 2021, pelo endereço eletrônico: pssamigodevalor@gmail.com.