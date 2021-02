Prefeito anuncia pagamento das terceirizadas referente ao mês de janeiro

Na manhã desta sexta-feira (5) o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, anunciou o início do pagamento dos servidores terceirizados do município, referente ao mês de janeiro de 2021.

Segundo o gestor, os valores começaram a ser liberados hoje e, até segunda-feira (8), deverão estar depositados nas contas dos trabalhadores.

Allyson também afirmou que no dia 22 de fevereiro irá anunciar o calendário de pagamento dos atrasados do mês de dezembro.

Explicou que esse valores não poderão ser quitados de imediato, não por falta de interesse da gestão, mas porque a gestão anterior cancelou os empenhos de pagamento, fazendo com que esses valores ficassem bloqueados.

Em outras palavras, o cancelamento dos empenhos fez com que os valores referentes a esses pagamentos fossem retirados do orçamento do município. Caso fossem pagos neste momento, incorreria em crime de resposabilidade.

A equipe econômica informou que vai estudar um meio de incluir, novamente, esses pagamentos em atraso no orçamento do município para 2021.