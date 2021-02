1.070 idosos são vacinados contra a Covid-19 em Mossoró nesta sexta, 5

Nesta sexta-feira (5) a Prefeitura de Mossoró iniciou a vacinação contra a covid-19 em idosos com idade acima de 75 anos. As doses utilizadas foram as remanescentes da fase anterior, destinada a profissionais de saúde.

Apesar dos pedidos para não promover aglomeração feitos pelas autoridades da saúde municipal que encabeçam a campanha de vacinação contra a Covid-19, muitos idosos foram às UBS’s.

Os que conseguiram as fichas tiveram a aplicação da primeira dose garantida. Já aqueles que não conseguiram foram orientados a retornarem às suas casas, onde devem aguardar o comunicado da chegada de mais um lote de vacinas ao município.

Segundo a secretária municipal de saúde, Morgana Dantas, mais vacinas chegarão a Mossoró na próxima semana e a ideia é usá-las imediatamente na ampliação da cobertura vacinal do público mais vulnerável, assim, a vacinação dos idosos vai ter prosseguimento tão logo os imunizantes sejam entregues pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESAP/RN).

“Estamos cientes da importância que é não ter nenhuma dose retida. As vacinas vão ser usadas de imediato dando continuidade à imunização de todos os idosos e cumprindo o nosso objetivo de proteger e cuidar da saúde desse público”, afirma a secretária, salientando ainda que na próxima semana, não somente os polos, mas, todas as 46 unidades básicas de saúde de Mossoró, receberão as novas doses para o trabalho de imunização.

Morgana Dantas ainda confirma para segunda-feira, dia 08, o início da vacinação dos idosos acamados em suas residências.

“São idosos que não possuem condições de sair de suas casas e que precisam do apoio das nossas equipes de vacinadores. Vamos vacinar todos os acamados”, conclui.

Nesta sexta-feira, o município disponibilizou 1.070 doses do imunizante contra a Covid-19.

A vacinação ocorreu nos seguintes polos: UBS Dr. Chico Costa (Santo Antônio); UBS Vereador Lahyre Rosado (Alto do Sumaré); UBS Maria Soares da Costa (Alto de São Manoel); UBS Dr. Epitácio da Costa Carvalho nos Pintos; UBS Dr. Francisco Nazareno (Bom Pastor); UBS Dr. José Leão (Alto da Conceição) e UBS Dr. Lucas Benjamim (Abolição III)