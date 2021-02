Agentes de saúde começam agendamento de casa em casa, em Mossoró

O município de Mossoró recebe, nesta segunda-feira, 8, apenas 1.470 doses de vacina coronavac contra a covid19. Estas vacinas, segundo a secretária Morgana Dantas, da Saúde, serão aplicadas em idosos acamados, acima de 60 anos, e idosos com mais de 90 anos.

No sábado, 7, o Rio Grande do Norte recebeu mais um lote com 46.800 doses de vacinas contra a doença. O desembarque no Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante aconteceu no fim da manhã e foi acompanhado pela governadora Fátima Bezerra.

Governo do RN recebe mais 46.800 doses de vacina contra covid19





Deste total 46.800 doses, o Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, adota como medida distribuir com os municípios só a metade e as demais ficam guardadas para ministrar a segunda dose no mesmo paciente, 28 dias depois.

Em Mossoró, as 1.470 doses da coronavac não serão ministradas nos postos de saúde, como aconteceu sexta-feira (5) da semana passada, inclusive com aglomerações. Os agentes de saúde vão de casa em casa, a partir desta segunda-feira (8) fazendo o agendamento.

Uma vez feito o agendamento, as equipes de vacinadores pegam as doses na quantidade específica agendada e saem de casa em casa aplicando. Posteriormente, quando estiver em tempo, será feito o mesmo para ministrar a segunda dose da vacina coronavac.

Morgana Dantas explicou que se as vacinas não forem suficientes para todos os acamados e com mais de 90 anos, quando vier outra remessa, dá continuidade ao trabalho de vacinação de casa em casa neste público.

Em seguida começa o cronograma para vacinar quem tem mais de 85 anos, depois de 80 anos, depois de 75 anos e daí por diante. A secretária explicou que as aglomerações que ocorreram semana passada foram devido ao número reduzido de doses de vacina disponíveis.

A Secretária explicou, também, que os sete polos de vacina (não havia vacinas suficientes para enviar aos demais polos) deveriam ter distribuído as fichas e enviado os idosos para suas casas. “Infelizmente alguns setores não fizeram o que estava acordado”, diz Morgana Dantas.

Agora “nós vamos escalonar. Os agentes de saúde vão agendar. Primeiro acima de 90, depois de 85, de 80, de 75 anos e assim por diante. Ninguém deve correr para os postos de saúde, ficando ao sol e aglomerando. Vamos vacinar todos, de acordo com a chegada das doses”.

Morgana Dantas espera que os governos do Estado e Federal atuem em conjunto para que chegue vacina para todos o mais rápido possível e acabe com esta aflição ocasionada pela covid19, que já tirou a vida de cerca de 300, só em Mossoró, desde o início da pandemia.