Prefeita mantém ponto facultativo, mas proíbe festas de carnaval em Tibau

De acordo com o decreto emitido pela prefeitura do município, serão considerados pontos facultativos os dias 15 e 16 de fevereiro. Nesses dias, deverão funcionar regularmente as unidades cujas atividades não podem sofrer descontinuidade, em especial as que estão relacionadas aos serviços essenciais à coletividade. Ainda de acordo com o Decreto, no período compreendido entre 8 e 17 de fevereiro, fica suspenso em todo território municipal a realização de festas ou eventos comemorativos do carnaval, incluindo prévias carnavalescas e similares, em ambientes abertos ou fechados, promovidos por entes públicos.