Prefeitura de Mossoró abre inscrições de seleção para contratação de servidores

O período de inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para selecionar profissionais de níveis superior, médio e fundamental foi aberto, nesta quarta-feira (10/2).

As inscrições serão realizadas eletronicamente para evitar aglomerações na pandemia da covid-19. São ofertadas seis vagas com salários de até R$ 2.500.

Os aprovados atuarão no Projeto “História das Histórias: nas trilhas do cordel” desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Mossoró.

As inscrições serão recebidas exclusivamente de forma eletrônica durante o período de 10 a 13 de fevereiro de 2021, encerrando às 23h59 do dia 13. A solicitação de inscrição deve ser enviada pelo endereço eletrônico: pssamigodevalor@gmail.com.

O candidato deve enviar juntamente com a ficha de inscrição, que é específica para cada cargo e está disponível nos anexos do edital, os seguintes documentos: Documento oficial de identificação com foto; Cadastro de Pessoa Física (CPF); Anexos do cargo devidamente preenchido e seus comprovantes; e Comprovação da experiência profissional mediante Declaração e/ou Atestado assinado por autoridade competente, em caso de não haver inscrição em carteira de trabalho. Todos os documentos devem ser digitalizados e enviados em formato PDF.

“O projeto Histórias das Histórias está com edital do processo seletivo aberto para algumas categorias profissionais. Dentre elas, iremos selecionar oficineiros tanto de nível médio como fundamental e nível superior. Convidamos a população para que possa olhar o edital, olhar as regras e o modelos dos currículos que estamos solicitando e também anexar de forma correta os títulos”, explicou a assistente social Priscilla Karla, integrante da Comissão do Processo Seletivo.

Somente uma inscrição será aceita para cada candidato, que deve informar qual cargo ofertado no edital deseja disputar vaga. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

O Processo Seletivo consistirá de Prova de Títulos, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

O PSS terá validade de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, sob interesse e oportunidade da administração pública municipal.

No dia 4, a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude (SMDSJ), por intermédio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Mossoró (Comdica), lançou o Processo Seletivo Simplificado.

O edital foi publicado no Jornal Oficial de Mossoró (JOM) e traz todos os critérios exigidos para cada cargo. O edital e os anexos estão disponíveis AQUI.

O Processo Seletivo será realizado tendo em vista os recursos provenientes de doações ao Fundo Municipal para Infância e Adolescência (FIA) por meio do Santander (Brasil) S/A através do Programa Amigo de Valor, que contribui para a melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes.

VAGAS

Coordenador de Projeto Social (1 vaga; salário/mensal: R$ 2.500,00 – carga horária: 20h/s);

Oficineiro de Nível Superior I (1 vaga; salário/mensal: R$1.800 – carga horária: 20h/s);

Oficineiro de Nível Superior II (1 vaga; salário/mensal: R$1.800 – carga horária: 20h/s);

Oficineiro de Nível Médio (1 vaga; salário/mensal: R$ 1.600 – carga horária: 20h/s);

Oficineiro de Nível Médio/Técnico (1 vaga; salário/mensal: R$ 1.600 – carga horária: 20h/s);

Oficineiro de Nível Fundamental (1 vaga; salário/mensal: R$ 1.088 – carga horária: 20h/s).