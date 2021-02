Prefeito anuncia programa para inserção de jovens no mercado de trabalho. Em seu discurso da sessão inaugural dos trabalhos do Legislativo Municipal, em 2021, Allyson Bezerra anunciou a criação do Programa Municipal do Primeiro Emprego. Visando o desenvolvimento de Mossoró, o gestor ainda elencou outras metas como o Programa de Qualificação e Capacitação da Mão de Obra Adulta. Trata-se de uma requalificação para reinserir pessoas com mais idade no mercado de trabalho. Além disso, o prefeito anunciou o estímulo aos pequenos negócios, atração de indústrias e criação do Escritório de Projetos, buscando facilitar a captação de recursos federais e privados.

FOTO: WILSON MORENO