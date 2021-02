Concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte tem mais de 61 mil inscritos

A Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela realização do Concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, divulgou o número oficial de inscritos e a concorrência do certame.

Ao todo 61.042 candidatos se inscreveram para concorrer às 301 vagas disponibilizadas, sendo 47 para Delegado, 230 para Agente e 24 para Escrivão. Para todos os cargos a exigência de escolaridade mínima é ensino superior.

Ainda de acordo com a FGV, foram 32.239 inscritos para o cargo de Agente de Polícia Civil Substituto, 24.079 para o cargo de Delegado de Polícia Civil Substituto e 4.724 para o cargo de Escrivão de Polícia Civil Substituto.

A maior concorrência foi para o cargo de Delegado, com 512,32 candidatos por vaga, seguido pelo cargo de Escrivão com 196,8 e Agente com 140,17.

As inscrições para o concurso foram realizadas no período de 02 a 21 de dezembro de 2020. A Prova Escrita Objetiva, comum a todos os cargos, será realizada na cidade de Natal, no dia 7 de março de 2021.

A remuneração inicial é de R$ 16.670,59, para o cargo de Delegado, e R$ 4.731,91, para os demais cargos.