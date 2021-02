Saúde de Mossoró ganha 5 mil máscaras face shields doadas por norte-americano

Na manhã desta quinta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde, recebeu a doação de cinco mil máscaras do tipo face shields.

A entrega do material foi feita pela coordenadora da ONG UniãoRN, subsidiária no estado da UniãoBR e que tem se notabilizado no país inteiro a partir de milhões de reais em doações de equipamentos de proteção individual (EPI’s) e até de oxigênio para os hospitais de Manaus, capital do Amazonas. O doador das máscaras é do estado norte-americano do Texas e prefere o anonimato.

As máscaras vão ser distribuídas para uso nas Unidades Básicas de Saúde: “Estes equipamentos representam uma enorme solidariedade e um meio importante de proteção para os nossos profissionais de saúde”, disse Morgana Dantas, secretária Municipal de Saúde.

A coordenadora da ONG UniãoRN, Dora Maia, diz que para o carregamento das máscaras face shields chegar ao Brasil, foi necessário o desenvolvimento de uma das maiores logísticas de transporte já implementadas pela empresa americana Fedex, pois, as máscaras foram compradas pelo doador nos Estados Unidos.

“Nós estamos muito felizes em entregar as máscaras que irão para os profissionais da saúde, porque eles estão expostos ao novo coronavírus e desta forma são vetores também de transmissão. O trabalho da ONG é sério e aqui em Mossoró já vinha sendo realizado antes dessa doação de hoje, com outras doações anteriores”, afirmou.

Em Mossoró, a ONG já havia doado máscaras faces shields nas seguintes unidades: Hospital São Luiz, Hospital Regional Tarcísio Maia, Hospital Rafael Fernandes, Maternidade Almeida Castro, Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer, UPA do Belo Horizonte, UPA do Alto de São Manoel, UPA do Santo Antônio, Laboratório Regional de Mossoró (LAREM), Faculdade de Medicina da UERN, Hemocentro, SAMU e Albergue Mossoró (Albem).

Com mais máscaras à disposição, o município agora pode reforçar a sua distribuição para os trabalhadores das UBS’s.