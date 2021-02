Mossoró: prefeitura suspende eventos de carnaval públicos e privados

A Prefeitura Municipal de Mossoró suspendeu a realização de eventos de pré-carnaval e carnaval no município promovidas por entes públicos ou privados.

O decreto que fixa as determinações do Executivo Municipal foi publicado nesta quinta-feira (11), em edição extra do Jornal Oficial de Mossoró (JOM).

O município assegura o reforço da fiscalização no âmbito municipal quanto à proibição de eventos no período.

O objetivo é coibir aglomerações e respeito ao cumprimento de protocolos de biossegurança, como a obrigatoriedade do uso de máscara e distanciamento social mínimo.

O decreto institui também o ponto facultativo no município de Mossoró no dia 15 de fevereiro de 2021, seguindo até as 12h do dia 17 de fevereiro de 2021.

O prefeito Allyson Bezerra reforça que o momento é de atenção quanto à pandemia do Coronavírus.

“O intuito é evitar aglomerações e a consequente transmissão do Coronavírus. Reforçamos que todas as medidas de enfrentamento à Covid-19 do município serão mantidas também no período de carnaval”, afirma.