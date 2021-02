Após anos de abandono e reclamações da população, a praça de esportes do bairro Santa Delmira finalmente terá sua reforma realizada.

Uma reunião nesta quinta-feira (11), realizada na sede da Secretaria de Esporte e Lazer do Município, no Ginásio Pedro Ciarlini, definiu a reforma estrutural do local.

O encontro reuniu o secretário municipal Júnior Xavier, o gerente executivo de esportes, Mário Paz, o professor Franklin Soares e o presidente da Associação Atlética SADE, Lucas Negreiros.

A reforma da quadra é um clamor antigo dos esportistas do bairro que sofrem com as condições ruins daquele equipamento.

“Há pelo menos 20 anos que não tem manutenção nenhuma por parte do poder público. As ações paliativas feitas nesse período foram de iniciativa da própria associação. Hoje a quadra está em situação precária. Além da pandemia, nós não voltamos ainda às atividades devido a essa condição ruim. Não há alambrados, o piso está muito deteriorado e as tabelas estão desgastadas. A gente estava tirando leite de pedra”, lamentou Lucas Negreiros.

No encontro desta quinta-feira, a equipe da Secretaria de Esporte apresentou o projeto que contempla a construção no local de uma quadra em um formato diferente. Pela ideia lançada – e aprovada – serão duas quadras transversais em um só espaço.

Ao invés do modelo tradicional, o equipamento a ser construído terá quatro tabelas, virando uma quadra multiuso de basquete onde pode ser trabalhado tanto o tradicional 5x5, quanto a nova versão de Basquete Olímpico, 3×3.

“É uma ideia genial, que eu particularmente nunca tinha visto e que a secretaria trouxe pra gente. Quando estiver pronto, a gente vai visualizar nossa quadra e ver que realmente a gente respira basquete. Pra quem treina de segunda a sexta com crianças e adultos, quanto mais tabela, quanto mais quadra, melhor. Esse novo modelo proposto pela secretaria nos deixou realizados. É um sonho além do que nós esperávamos”, comemorou Lucas.

A construção das quadras transversais pela Prefeitura de Mossoró, e apresentada pelo gerente executivo Mário Paz, está baseada no modelo criado pelo americano Daniel Peterson, do Projeto Backboard, hoje bastante difundido na França, cujo objetivo é ajudar na recuperação de espaços com potencial esportivo que se encontram sem uso no momento.

SADE

A SADE é uma associação fundada em 1989 no bairro Santa Delmira, zona oeste de Mossoró.

A entidade é reconhecida como de utilidade pública estadual e trabalha com o desenvolvimento de atletas na modalidade de basquete, explorando diversas categorias, e tem na quadra daquele bairro o principal ponto de desenvolvimento de seus projetos esportivos.

De acordo com seu presidente Lucas Negreiros, o projeto atende cerca de 100 atletas, entre crianças, jovens e adultos.