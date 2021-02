Prefeito anuncia advogado para a Secretaria Municipal de Administração

A Secretaria Municipal de Administração tem nome titular. O advogado João Eider assume a pasta, que estava sendo comandada interinamente pelo Secretário Chefe do Gabinete da Prefeitura de Mossoró, Kadson Eduardo. O novo nome foi anunciado nesta sexta-feira (12), pelo prefeito Allyson Bezerra.

João Eider já ocupou estratégicos e importantes cargos na gestão pública. Foi assessor na Diretoria Geral no Tribunal Regional do Trabalho da 21 Região, assessor no gabinete do Desembargador Cristovam Praxedes no Tribunal de Justiça do RN, titular da Corregedoria Geral de Segurança Pública da Secretaria de Segurança do Estado do RN, secretário Adjunto da Secretaria de Segurança do Estado do RN.

Além disso, foi titular de três secretarias na Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante (Segurança, Gabinete e Relações Institucionais).

“João vem para se somar à nossa competente e reconhecida equipe que está trabalhando arduamente para transformar Mossoró em uma cidade referência em gestão pública qualidade de vida”, destacou o prefeito Allyson Bezerra, ao anunciar o nome do novo secretário.