"2021 será o ano da segurança pública", diz o ministro da Justiça

O ministro veio ao Rio Grande do Norte lançar o programa Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas, através do qual "o Governo Federal pagará as diárias dos policiais do Estado que vão trabalhar no programa Vigia e fornecerá equipamentos e materiais", disse o ministro André Mendonça; Na mesma solenidade, vários policiais militares foram homenageados, e a governadora Fátima Bezerra destacou os investimentos na ordem de 2,3 bilhões em segurança pública no RN

Ao participar da cerimônia em homenagem a servidores da segurança pública que se destacaram no cumprimento de suas funções, a governadora Fátima Bezerra elogiou, nesta sexta-feira (12), o trabalho incansável que vem sendo feito para reduzir a violência e a criminalidade no Rio Grande do Norte.



Disse que a mudança de rumo começou com a escolha de uma equipe competente e tecnicamente preparada para o serviço, do secretário geral à gestão penitenciária, passando pelos demais quadros de pessoal.

“A gente lembra o quanto era doloroso ver o Rio Grande do Norte nas manchetes nacionais, citado como o Estado mais violento do Brasil. Chegamos ao governo com o compromisso e a missão de enfrentarmos toda essa situação e dar uma resposta à população e é o que estamos fazendo", destacou.

Ao lado do ministro da Justiça, André Mendonça, a governadora lembrou que nesses dois primeiros anos de administração, o Governo do Rio Grande do Norte aplicou R$ 2,3 bilhões, de recursos próprios, em segurança pública, valor 15,7% acima do mínimo constitucional.





"Nossas prioridades não ficam tão somente no discurso, e sim na prática, nas ações cotidianas, com medidas corajosas e comprometidas com o efetivo e com a população", diz André Mendonça.



Segundo ela, um outro fator que contribuiu para esse novo cenário foi o espírito de integração entre as forças de segurança - Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Forças Armadas -, trabalhando todos em sintonia.

"Com esse espírito de união, estamos aqui, hoje, para mais uma parceria extremamente importante", disse ao ministro, sobre o acordo de cooperação para fortalecimento do Sistema Único da Segurança Pública, celebrado com o Ministério da Justiça.



Durante a solenidade foi assinado um acordo de cooperação para implantar o V.I.G.I.A (Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas), de combate ao crime organizado, fechando o cerco das fronteiras estaduais.

"O Governo Federal pagará as diárias dos policiais do Estado que vão trabalhar no programa Vigia e fornecerá equipamentos e materiais", disse o ministro, adiantando também a liberação de recursos federais para a construção do Instituto Técnico de Perícia.







Fátima lembrou as ações do Governo na área de recursos humanos da segurança. Citou as quase seis mil promoções concedidas e a incorporação de 1.022 praças que já estão nas ruas, a convocação de 332 bombeiros militares, além da realização de concursos para a polícia civil, oficiais da PM e para o Itep, em fase de elaboração.

"Não medimos esforços, ao longo desses dois anos, para investir na valorização dos agentes da segurança pública. Começamos com a reestruturação das carreiras de todas as forças da segurança. Isso foi importante por que, como melhorar a segurança quando, fazia 15 anos, não se nomeava um policial militar? Como fortalecer a segurança, se há mais de 10 anos não se renovam os quadros da Polícia Civil? Como, se o Corpo de Bombeiros tem o menor efetivo do Brasil?", indagou a governadora. Ela elogiou o papel da bancada federal do Rio Grande do Norte, pelos esforços para destinar recursos à área da segurança pública do Rio Grande do Norte.







HOMENAGEADOS

O sargento F. Silva, morto a tiros no dia 18 de dezembro do ano passado no bairro Potengi, na Zona Norte de Natal, foi um dos homenageados. A família recebeu o Diploma de Honra ao Mérito de Segurança Pública e Defesa Social entregue pelo ministro André Mendonça e pela governadora Fátima Bezerra. "Toda a nossa gratidão ao sargento Francisco Edmilson, que deixou um legado para sua mulher Carmem, para sua filha, para toda a família. Esse legado ficará para sempre a inspirar as gerações presentes e às futuras", disse Fátima.

DIPLOMA

Foram agraciados com o Diploma de Honra ao Mérito de Segurança Pública e Defesa Social os seguintes servidores:

Francisco Edmilson da Silva (Post Mortem)

Sargento da Polícia Militar, atuou com esmero exemplar e zelo profissional, demonstrando elevados níveis de compromisso, responsabilidade, dedicação, profissionalismo e abnegação. Foi assassinado em dezembro de 2020.

Sandro Braz de Assis

Sargento da Polícia Militar, participou diretamente em ocorrências que culminaram com prisões de criminosos e recuperação de veículos, durante os mais de 15 anos como operador do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), gerando importante contribuição em prol da Segurança Pública.

Mauro Herôncio da Silva

Sargento da Polícia Militar, por desempenhar com esmero e zelo profissional suas funções, demonstrando entre tantas virtudes, elevados níveis de compromisso, responsabilidade, dedicação, profissionalismo e abnegação para o crescimento coletivo do grupo.

João Batista Nunes

Sargento do Corpo de Bombeiros Militar. Por feitos de relevância, particularmente por ter se destacado como Soldado Bombeiro Militar, no comando de frações da tropa, atuando nas enchentes do vale do Rio Açu e do Rio Mossoró, em duas grandes cheias e, também, por atuar com destaque, como Sargento Comandante de Guarnição, na Unidade do Corpo de Bombeiros, no município de Pau dos Ferros (RN), gerando importante contribuição em prol da Segurança Pública.

Rubens Pergentino de Araújo

Agente da Polícia Civil, pela atuação profissional relevante em prol da Segurança Pública. Exerceu uma ação que culminou com a prisão de seis indivíduos, suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em arrombamentos e explosões de caixas eletrônicos, bem como integrou e atuou com presteza na ForçaTarefa (RN).

Ivanilma Carla da Silva

Primeira policial penal a exercer a função de Secretária Adjunta da SEAP/RN. Contribuiu para o aparelhamento e modernização do sistema prisional, nunca visto anteriormente, trazendo harmonia, reconhecimento e valorização profissional que permitiram excelente resultado no combate à pandemia de COVID-19.

Fernando de Souza Marinho

Perito do Estado. Atualmente está exercendo suas atividades como diretor do Instituto Médico Legal (IML). Interessado na atividades científicas, apresentou vários trabalhos nos temas de Odontologia Legal, contribuindo de forma decisiva para evolução da IML e para o Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP/RN).

Também participaram da solenidade o vice-governador Antenor Roberto, o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Francisco Araújo; secretário da Administração Penitenciária (Seap), Pedro Florêncio; diretora-geral do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Tânia Fogaça; secretário Nacional de Segurança Pública, Carlos Paim; secretário de Operações Integradas, Jeferson Lisboa; secretário de Gestão e Ensino em Segurança Pública, Jocélio de Sousa; superintendente da Polícia Rodoviária Federal do RN, Djairlon Henrique; superintendente da Polícia Federal no RN, Caio Rodrigo Pellim; deputados federais Benes Leocádio, General Girão e Carla Dickson e os estaduais Coronel Azevedo e Albert Dickson.