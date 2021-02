Prefeitura de Mossoró informa que terça-feira, dia 16, fecha entorno da Cobal

O secretário de Infraestrutura, Breno Queiroga, e o diretor de Mobilidade Urbana, Luiz Correia, informaram que vão abrir as galerias no entorno da Cobal para desobstruir e assim, reduzir as inundações no período de chuvas que se aproxima

O secretário de Infraestrutura, Breno Queiroga, e o diretor de mobilidade urbana, Luiz Correia, da Prefeitura de Mossoró, informam que as ruas no entorno da Cobal serão interditadas na próxima terça-feira (16), para que os bueiros e galerias sejam desobstruídas.

A medida tem como objetivo principal reduzir os alagamentos, com inundações de casa, durante o período de chuvas que se aproxima. O trabalho já foi realizado em parte do Grande Alto São Manoel, Belo Horizonte, Abolição IV, Santo Antônio, entre outras regiões.

Um dos setores de maior preocupação da Defesa Civil é com as áreas da Rua Francisco Mota, no Centro de Mossoró´, a Rua Duodécimo Rosado em cruzamento com a Av Diocesana, no bairro Nova Betânia; no Redenção; Bairros Alto da Conceição e Barrocas.

O próprio prefeito Allyson Bezerra tem acompanhado pessoalmente o trabalho nestas regiões e, aproveitado, para conversar com os moradores sobre outros problemas que é de responsabilidade da Prefeitura nestas regiões da cidade.

Em vídeo, o Secretário Breno Queiroga e o diretor de Mobilidade Urbana Luiz Correia explicam melhor como vai ficar as ruas no entorno da Cobal a partir de terça-feira, dia 16. A recomendação central é evitar passar pela região, tanto para quem se desloca pela Leste Oeste como para o Centro da cidade. “Procurem outras rotas”, orienta o diretor.