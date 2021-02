Prefeitura inicia desobstrução dos canais do Bom Jesus, em Mossoró

O vereador Tony Fernandes e o empresário Marcelo Conrado estiveram pessoalmente avaliando as condições do Canal do Bom Jesus. Objetivo com a limpeza que começa nesta quinta-feira, 18, é evitar que ocorra inundações, como ocorreu em invernos passados, não só no Bom Jesus, mas também dentro do Monte Olimpo. O trabalho já foi feito também em várias outras regiões de Mossoró, com destaque para o entorno da Cobal, que começou terça-feira desta semana