Famílias carentes de Tibau terão casas para morar doadas pela Prefeitura

A prefeita Lidiane Marques, do PSDB, assegurou também que no futuro próximo também vai instituir um programa de transferência de renda para a população; Finalizou a mensagem anual do executivo durante a abertura do ano legislativo dizendo: Tibau é um mar de girassol que precisa ser sempre bem regado, e essa responsabilidade é de cada um de nós”, encerrou a prefeita.

A prefeita Lidiane Marques (PSDB), do município de Tibau, fez a leitura da mensagem anual do Poder Executivo na Câmara Municipal de Tibau, na sessão ordinária desta quinta-feira, 18, com a presença dos 9 vereadores, secretários municipais e populares.



No momento da leitura da mensagem anual, a gestora municipal mencionou ações que já foram realizadas em menos de dois meses de sua administração, citando como por exemplo, a pavimentação de ruas, pagamento antecipado dos servidores públicos, dentro do mês trabalhado.

A prefeita ainda ressaltou ainda durante sua mensagem, que em menos de dois meses de gestão também redobrou as ações de funcionamento de serviços de assistência à saúde na Unidade Mista de Saúde Santa Terezinha, funcionando 24h, assim como a manutenção de três equipe de saúde da família, sendo duas na zona urbana e uma na comunidade da Gangorra.

Com recursos próprios, lançará programa social de doação de casas populares às pessoas reconhecidamente carentes, sendo que o Projeto de Lei será encaminhado para o Legislativo, em que se estabelecerá os critérios de leis das famílias beneficiadas.

Agora no mês de março, garantiu a prefeita em sua mensagem, vai instalar na Secretaria de Ação Social, a Central de Emissão de Documentos, que permitirá a expedição de Identidade, CPF, Carteira Profissional, entre outras.

Outro importante programa a ser criado pela gestão, será o de transferência mensal de renda. Não iniciado este ano em virtude da Lei Complementar 173, de maio de 2020, que estabeleceu o programa federativo de enfrentamento a Covid-19.

No momento da leitura, a chefe do Executivo municipal garantiu que trabalhará em todas as áreas, com cuidado e responsabilidade, centrando prioridades, na saúde, educação, turismo, esporte e nos programas sociais que busquem sempre a valorização do ser humano e sua vida.

Por fim, reiterou o compromisso do diálogo constante com o Legislativo em todas as questões que tratam do interesse público e do desenvolvimento econômico e social de Tibau.

“Tibau não é de Lidiane, não é de Luiz da Luz, não é dos vereadores, não é dos secretários. Tibau é de todos nós. Tibau é um mar de girassol que precisa ser sempre bem regado, e essa responsabilidade é de cada um de nós”, encerrou a prefeita.